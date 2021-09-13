Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как репетирует на сцене
Популярная артистка ранее выступила в составе группы "Время и Стекло", сообщает Politeka.net. После 10 лет существования коллектива артистка решила начать сольную карьеру.
Сейчас звезда ездит с концертами по разным городам Украины. В этот раз артистка приехала в город Ровно. Об этом Надя рассказала в своем сторис Инстаграм.
Звезда показала, как проходит репетиция. На сцену она вышла в свободном комбинезоне и сером топе.
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Надя игриво приспустила бретельку одежды, придав кадрам пикантности.
На других же кадрах артистка позировала с электрогитарой в руках.
Дорофеева держала в пальцах медиатор и перебирала ими струны. В это время ей помогал музыкант.
Отметим, Надя Дорофеева рассказала в одном из интервью, что вместе с коллегой по группе "Время и Стекло" они понимали, что коллектив скоро распадется. Оба знали - нужно двигаться дальше, к тому же Надя всегда мечтала о сольной карьере.
Сейчас певицу продюсирует Потап, с которым у нее сложились дружеские отношения. В своих интервью Дорофеева часто благодарит продюсера за помощь. А страх о старте сольной карьеры, который существовал ранее, полностью исчез.
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