Жена героя шоу «Холостяк-10» пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, рассказала в аккаунте Инстаграм о своих параметрах и заработках.
Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, Даша Хлыстун ответила на вопросы подписчиков в сторис, пишет Politeka.net.
Звезду часто спрашивают о карьере модели и советуются, как ее начать. В частности, в этот раз пользователи сети поинтересовались, какие параметры идеальны для модели.
"85-60-87 и рост 179 - это мои параметры и они вроде идеально подходят для работы моделью", - поделилась Хлыстун, опубликовав фото в купальнике.
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Также позже звезда раскрыла, что ее вес составляет примерно 49-50 килограммов.
Звезда призналась и в том, сколько зарабатывала во время поездок.
"К счастью, всегда зарабатывала, либо хотя бы покрывала свой минус. Но, хочу сказать, что бывали у меня периоды, когда работы вообще не было, и я одно время просто сидела дома (в Днепре)", - поделилась модель.
Отметим, сейчас Даша Хлистун живет вместе с Максом Михайлюком, от которого она родила дочь Ариану. В Сети модель часто рассказывает о себе и своей семье.
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