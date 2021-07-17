Українська співачка Тіна Кароль користується великою популярністю, і деякі її фанати вельми дивують
У Мережі вже давно обговорюють маленьку копію Тіни Кароль, яка приміряє образи співачки, пише Politeka.net. Дівчинку звуть Тіна Синяговська і їй всього сім років.
Фото й образи для дитини робить і підбирає її мати, Надія. Жінка своїми руками створює копії нарядів Кароль, але в менших розмірах.
Дитина разом з матір'ю розвивають свій Instagram, на який вже підписалися понад 4000 користувачів мережі.
На новому фото видно, що дівчинка-копія Кароль підросла і стала ще красивішою. Дитина приміряла білосніжну сукню і разом з мамою влаштували фотосесію на березі моря.
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Фото розлетілося мережею, зокрема, було оприлюднено у фан-групі виконавиці.
Обидві публікації зібрали багато лайків і коментарів.
"Мати дівчинки, нам достатньо однієї Тіни, до чого ось це нав'язування своїх симпатій доньці", " ніжно️️", " Краса😍 😍 😍", " Вау! Краса 🤍 💗 А волосся яке шикарне у Тіни😍", "як же прекрасна Тіна на тлі прекрасного моря ❤ ️ і фотограф прекрасний😘 😘 😘", " яка ж ти красива❤️", "а я б сказала Як же Тіна прекрасна на тлі моря 😍 просто дуже красиво вийшло😍 😍 😍", - написали уражені користувачі мережі.
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