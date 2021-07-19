Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), розповіла про цікавий випадок, що стався з нею на шоу "Голос країни"

Співачка не так давно розлучилася з чоловіком, українським співаком DZIDZIO (Михайлом Хомою). Зараз артистка зайнялася розвитком сольної кар'єри.

У новому інтерв'ю сайту Факти співачка розповіла, як брала участь у шоу "Голос країни", але так і не потрапила в ефір.

Події розгорнулися близько восьми років тому. Тоді SLAVIA приїхала до Києва, і захворіла, проте все ж виступила на проекті.

За словами Ярослави, в студії переді суддями вона була ослаблена і з температурою. Перед зйомкою артистці поставили крапельницю, дали ліки.

Ярославі було погано, вона навіть не могла їсти.

В результаті, на жаль, під час виступу до неї ніхто не повернувся.

На той момент членами журі були Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Тіна Кароль та Олександр Пономарьов. Після виступу артисти підтримали Slavia і дали надію.

Однак з боку оточення Михайла Хоми реакція була нехорошою. Так, за словами артистки, їй подзвонив організатор концерту DZIDZIO на стадіоні "Арена Львів". Чоловік заявив, що у нього є знайомі на "Голосі", і він, мовляв, може зробити так, що Ярослави не буде на проекті. Далі людина з оточення чоловіка попросила їхати її додому і нічого собі не придумувати.

"Тобто на мої бажання і почуття ніхто не звертав уваги. А потім я подивилася всі ефіри і не побачила себе. Звичайно, була дуже засмучена", - повідомила SLAVIA.

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