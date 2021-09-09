Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач разом дружиною, блогеркою Вікторією, в цьому році відправили свою дочку в перший клас. Дружина артиста поділилася, як проходять шкільні будні
Цього року Юрій Ткач і його дружина Вікторія відправили дочку, Лізу, в перший клас, повідомляє Politeka.net.
Дівчинка навчається в київській школі, а її однокласницею стала Серафима - дочка колеги Юрія Євгена Кошового і дизайнера Ксенії.
У своєму Instagram Вікторія розповідає про шкільне життя дочки. З недавніх сторіс стало відомо, що першокласницю водили в лікарню.
"Перед першим уроком ми вже встигли побувати в лікарні, у лікаря нашого прекрасного. Ліза сказала, що у неї дико болить животик", - поділилася дружина Ткача.
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На щастя, лікар сказав, що нічого серйозного.
"Все прекрасно... Висновок такий, два варіанти: або це трохи нервове, до чого, якщо чесно, я більше схиляюся; або зміна харчування, води може теж привести до такої реакції. Але, знаючи помисливість нашої Лізавети Юріївни, я схиляюся до того, що це трохи нервове", - розповіла Вікторія.
Зазначимо, Вікторія Ткач раніше розповідала, що Лізі дуже подобається в школі, але їй складно вставати вранці. Хоча заходячи в клас, дівчинка вже бадьора.
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