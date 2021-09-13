Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як репетирує на сцені
Популярна артистка раніше виступила у складі групи "Время и Стекло", повідомляє Politeka.net. Після 10 років існування колективу артистка вирішила почати сольну кар'єру.
Зараз зірка їздить з концертами по різних містах України. Цього разу артистка приїхала в місто Рівне. Про це Надя розповіла у своєму сторіс Instagram.
Зірка показала, як проходить репетиція. На сцену вона вийшла у вільному комбінезоні й сірому топі.
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Надя грайливо приспустила бретельку одягу, надавши кадрам пікантності.
На інших же кадрах артистка позувала з електрогітарою в руках.
Дорофєєва тримала в пальцях медіатор і перебирала ними струни. У цей час їй допомагав музикант.
Зазначимо, Надя Дорофєєва розповіла в одному з інтерв'ю, що разом з колегою по групі "Время и Стекло" вони розуміли, що колектив скоро розпадеться. Обидва знали - потрібно рухатися далі, до того ж Надя завжди мріяла про сольну кар'єру.
Зараз співачку продюсує Потап, з яким у неї склалися дружні стосунки. У своїх інтерв'ю Дорофєєва часто дякує продюсеру за допомогу. А страх про старт сольної кар'єри, який існував раніше, повністю зник.
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