Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, зворушливо привітав свого сина, Данила, з днем народження. Артист розмістив у Instagram особисте відео.
Діма Монатік зараз вважається одним з найпопулярніших артистів в Україні, пише Politeka.net. У співака досить напружений графік, але він завжди знаходить час на сім'ю. У своєму новому пості Instagram зірка привітав сина з шестиріччям.
Співак розмістив зворушливе відео з сином, де зізнається йому в коханні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
У пості співак розповів, що кадри були зняті, коли малюкові було всього чотири роки.
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"Тоді, під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко... так буває. Часто…
Розумію, відео занадто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно", - написав Монатік.
Артист сподівається, що коли діти підростуть, вони подивляться це відео і прочитають повідомлення.
"Ти - найкращий старший брат, якого можна тільки побажати. Залишайся таким же все життя!
Люблю вас з Платоном до неможливості сильно", - написав артист.
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