Українська співачка Тіна Кароль вирішила здивувати шанувальників з'явившись на вулиці в халаті і з рушником на голові, в такому вигляді вона намагалася зупинити машину.

Відома співачка багато займається творчістю, але також не забуває розвивати свої акаунти в соцмережах, пише Politeka.net.

Зокрема, зараз на Instagram співачки підписані 1,8 мільйонів користувачів мережі, а на Тік-Ток - 282,8 тисяч.

Артистка регулярно робить пости, і останнім дуже здивувала - на новому відео в Тік-Ток артистка з'явилася на вулиці в халаті, тапочках і з рушником на голові. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Тіна Кароль ніби намагалася зупинити авто, а також попивала каву.

"Дура!",- вигукнула вона в кінці, сміючись.

За годину відео зібрало понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Тін, та досить вже пити цю невидиму каву 😅", " Хахахаха чим далі-тим цікавіше!", "Муд: я влітку в селі вийшла з баньки👍 🏻 👌 🏻"," холодно в халаті гуляти, поберегли б себе"," хоч би хтось гальмнув було б цікаво і смішно😂 😂 😂 😂❤️"," 😂 😂 😂цікаво, хтось зупинявся, поки відео знімали? ) ", "Слава богу обійшлося без патрульних машин або швидкої допомоги...😭 🤭", - написали користувачі Мережі.

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