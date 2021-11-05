Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла в акаунті Instagram про свої параметри і заробітки.

Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, Даша Хлистун відповіла на запитання підписників у сторіс, пише Politeka.net.

Зірку часто запитують про кар'єру моделі і радяться, як її почати. Зокрема, цього разу користувачі Мережі поцікавилися, які параметри ідеальні для моделі.

"85-60-87 і зріст 179 - це мої параметри і вони начебто ідеально підходять для роботи моделлю", - поділилася Хлистун, опублікувавши фото в купальнику.

Також пізніше зірка розкрила, що її вага становить приблизно 49-50 кілограмів.

Зірка зізналася і в тому, скільки заробляла під час поїздок.

"На щастя, завжди заробляла, або хоча б покривала свій мінус. Але, хочу сказати, що бували у мене періоди, коли роботи взагалі не було, і я у свій час просто сиділа вдома (в Дніпрі)", - поділилася модель.

Зазначимо, зараз Даша Хлистун живе разом з Максом Михайлюком, від якого вона народила дочку Аріану. У мережі модель часто розповідає про себе і свою сім'ю.

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