Українська співачка Софія Ротару, незважаючи на тривожні звістки про серйозне захворювання, виступить на російському новорічному "вогнику". Афішу з ім'ям артистки опублікували в Мережі.

Так, 74-річна Ротару візьме участь у масштабній новорічній ТВ-зйомці, якою в Росії хочуть відсвяткувати ще й 50-річчя телефестивалю "Пісня року". Про це йдеться в анонсі на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

"У концерті візьмуть участь популярні молоді зірки і метри естради, народні артисти, найяскравіші і улюблені виконавці", - зазначено в повідомленні.

Крім Ротару, на фестивалі заспівають Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Валерій Леонтьєв, Ані Лорак, Лоліта, Олег Газманов та інші.

Останній раз до цього Ротару виступала в Росії на відкритті музичного конкурсу "Нова хвиля 2021" в Сочі, який відбувся в серпні. Тоді співачка вразила всіх моложавим виглядом в перламутровій сукні.

Шанувальники Ротару зустріли новину з натхненням:

"Улюблена Софія Михайлівна 😍 👏 з нетерпінням чекаємо❤️🙌"

"Чекаємо неперевершену Софію Михайлівну Ротару!❤️"

"О, боги... нових ведучих невже не можна знайти? Тошніловка - Кудрявцева"

"Бенкет під час чуми. Ковід навкруги"

Тим часом, в Мережі обговорюють можливе серйозне захворювання Ротару. Зокрема, користувачі помітили, що в артистки неприродно трясеться голова на церемонії вручення нагород "Національна легенда України", що відбулася днями. Тижнем раніше на інших кадрах, з приватного концерту в Берліні, у неї помітили тремор руки. Багато хто припустив, що, можливо, в Ротару прогресує хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, рідна сестра Ротару, у якої підозрювали онкологію, розповіла правду про стан співачок и: "Господи, люди..."

А ще Politeka писала, поява Ротару на російському фестивалі наробила галасу: "Не побоялася приїхати?"

Також Politeka повідомляла, що нові кадри з Софією Ротару налякали фанатів, підозрюють хворобу: "ледве ходить і руки трясуться давно"