Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, показав, як відпочив у компанії Даші Астаф'євої та колеги Олексія Дурнєва.

Володимир Дантес вже давно розвивається як блогер і часто буває в гостях свого колеги Олексія Дурнєва, передає Politeka.net. Останній знімає багато відео в компанії зірок українського шоу-бізнесу.

Цього разу Володимир Дантес і Олексій Дурнєв з'явилися в компанії моделі і співачки Даші Астаф'євої. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Чоловік Дорофєєвої оточив артистку увагою, налив їй в келих шампанського. Примітно, що нещодавно співачка оголосила про своє розставання з бізнесменом Артемом Кімом.

У пості Дантес заговорив про новий проект з Дурнєвим і Астаф'євою, і цю подію вони вирішили відсвяткувати, випивши шампанського.

Пост швидко зібрав тисячі переглядів і багато коментарів:

"Чекаємо другий випуск) ваш тандем з Льошею просто🔥 🔥", " А очі, як горять, щоб випити🍸", "краще тріо з усіх можливих🔥❤️", "Просто ідеально😍 😍", "дивитися на тебе можна нескінченно ❤️❤️", "атмосфера у вас там святкова🔥 свята захотілося а не ось цього всього що навколо зараз відбувається, Ех...".

Нагадаємо, Астаф'єва несподівано зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом

Як повідомляла Politeka, Дантес розповів, які труднощі виникають у їхньому з Дорофєєвою шлюбі

Також Politeka писала, що Дурнєв видав нові подробиці скандалу з Єфросиніною, замішана екс-наречена Козловського