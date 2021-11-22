Український співак Олег Винник повідомив шанувальникам неприємну звістку, через яку були скасовані його концерти, в мережі висловлюють надію на краще.

Вже кілька тижнів, як Олег Винник скасовує концерти по країні, повідомляє Politeka.net. Офіційна причина невідомо, в повідомленнях в Instagram співака лише йдеться про хворобу.

Так, в новому пості на сторінці артиста в Instagram також повідомили про скасування концертів у Палаці «Україна» 24 і 25 листопада. Виступи Олега Винника перенесли на весну наступного року.

"Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі пройшли. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан мого здоров'я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на Ваше розуміння і щиро вдячний за Вашу безмежну любов!",- написав співак.

У пості йдеться також, що квитки залишаться дійсними.

Люди в коментарях висловлювали надію на швидке одужання співака:

"Выздоравливайте швидше... Головне здоров'я, а все інше почекає... 🙏 Бережіть себе! ❤ ️ ", "Швидкого одужання. 🙏 Ми почекаємо. До нової зустрічі. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Нехай Господь береже! А здоров'я міцніє! Нехай ніхто не хворіє!".

Зазначимо, в програмі "Викриття" повідомили, що у Олега Винника ларингіт, який може призвести до втрати голосу.

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