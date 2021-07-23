Український телеканал "СТБ" з березня 2011 року зняв 11 сезонів популярного реаліті-шоу "Холостяк", а в жовтні 2020 року з’явився спін-офф чоловічої версії "Холостячка"

Як пише портал "Хвиля", за всі сезони популярного телешоу лише дві пари щасливі разом.

Варто сказати, що вперше проєкт, де чоловік під прицілом телекамер обирає серед багатьох дівчат свою єдину, вийшов в Америці. "The Bachelor" стартував у 2002 році та став правовласником шоу в багатьох країнах світу, зараз у США знімають 24 сезон. Однак, український "Холостяк" - єдиний проєкт, де учасниці не знають за чиє серце будуть боротися. Продюсери не афішують ім’я головного героя, щоб дівчата приходили точно за коханням, а не за популярністю.

Так, герой першого сезону "Холостяка" хореограф Максим Чмерковський та його обраниця Олександра Шульгіна розірвали стосунки після завершення зйомок. Чоловік виїхав до США та одружився, має сина. Шульгіна займається блогерством і поки не заміжня.

Френсіс Романов і Олена Ряснова з другого сезону "Холостяка" хоч і одружилися після шоу, однак їхній союз скоро розпався. Романов переїхав до Великобританії, а Олена вийшла заміж та народила дочку.

Від героя третього сезону пластичного хірурга Андрія Іскорнєва завагітніла інша фіналістка сезону, Яна, хоча перемогу чоловік віддав Анні Козир. На пост-шоу повідомили, що у Яни стався викидень, а Анна припинила відносини з Андрієм.

Герой "Холостяка-4" Костянтин Євтушенко зустрічався з переможницею сезону Анною Селюковою лише кілька місяців. Згодом він взяв за дружину спортсменку Наталію Добринську, з якою має трьох дітей.

Відносини героя "Холостяк-5" футболіста Сергія Мельника і його обраниці Марини Кіщук також довго не тривали. Зараз дівчина замужем, а чоловік все ще без пари.

Переможниця "Холостяка-6" Олена Лесик вже 6 років заміжня, а бізнесмен Іраклі Макацарія зустрічається з 19-річною моделлю. За словами Макацарії, різниця у віці його з дівчиною не хвилює, адже головне, що обом добре разом. За словами колишнього холостяка, він дуже любить свою пасію.

Дмитро Черкасов і Лідія Немченко розлучилися ще до показу фінального епізоду шоу "Холостяк-7". Чоловік одружений і має двох синів, дівчина не замужем.

Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук також нещодавно вийшла заміж, а герой шоу артист Роджен Анус досі перебуває в пошуку обраниці. Чоловіком 21-річної Іванки з Луцька став Павло Забокрицький. Пара відгуляла своє весілля 18 липня у місті Сігнагі, Грузія. Відомо, що святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.

Пара, яка й досі разом, ведучий Микита Добринін і Даша Квіткова з "Холостяка-9". Вони одружилися у 2020 році, а в липні цього року в них народився первісток Лев. Зауважимо, що теле- та радіоведучий прийняв рішення про партнерські пологи. За словами чоловіка, це був надзвичайний досвід і він ні про що не жаліє. Головний редактор чоловічого журналу XXL наголосив, що не варто турбуватися про те, що після спільних пологів ви втратите інтерес до жінки. Ваше завдання не приймати пологи безпосередньо, а всяко підтримувати дружину.

Герой "Холостяка-10", авіапілот Макс Михайлюк розлучився з Дариною Ульяновою, та одружився з моделлю Дариною Хлистун, виховує дитину. Ульянова поки незаміжня.

Підприємець Михайло Заливако і модель Анна Богдан з останнього сезону "Холостяка" поки разом. Вони часто їздять в подорожі і діляться своїми фото в соціальних мережах. Зауважимо, що Анна була одружена з екскерівником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом, який також працював в Адміністрації глави держави.

До минулого тижня разом також були актриса Ксенія Мішина і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт – учасники першого сезону "Холостячка". 17 липня дівчина оголосила про розрив. Зауважимо, що прихильники пари не вірять в те, що Мішина й Еллерт розійшлися.

Зауважимо, що наразі тривають зйомки реаліті-шоу "Холостячка-2". Цього разу суптиника життя шукатиме відома співачка, кримчанка Злата Огнєвіч. Зірка пояснила, як наважилася шукати кохання під прицілами камер. Мовляв, через щільний графік Злата просто не має коли ходити на побачення й щиро вірить, що "Холостячка" - це її шанс.

Раніше Politeka писала, що "Холостяк" Заливако в компанії Анни Богдан відверто висловився про стосунки: "Був пацан і немає пацана".

Нагадаємо, що "Холостяк" Добринін показав ексклюзивні кадри з Квітковою під час пологів: "Я першим побачив нашого Лева".

А ще Politeka повідомляла, що Анна Богдан з "Холостяка" розповіла про переломний момент у житті: "І колечко на пальці...".